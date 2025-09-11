Владелец "Доміно" Антон Шухнин, который помог сотням семей ВПО: Я знаю, как нужна поддержка тем, кто вынужден жить не в родном доме

Владелец DOMINO Антон Шухнин поддержал еще более 100 семей переселенцев с детьми, которые потеряли жилье из-за российских обстрелов. Вместе с женой привез им необходимое для учебы. Об этом он написал в Facebook.

Вместе с женой посетили детей из еще одного общежития для переселенцев. Здесь живут семьи, чье жилье разрушено российскими обстрелами. Привезли для детей подарки к новому учебному году. Яркие рюкзаки, тетради, краски, разнообразные канцелярские принадлежности и наборы для творчества. Еще более 100 наборов. Увидели еще более ста пар счастливых детских глаз и искренние улыбки. Верю, что впереди будет победа и эти дети вернутся домой. А пока – делаем все, чтобы они чувствовали заботу и имели возможность нормально учиться