12:34 • 1012 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 2214 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 3166 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 5124 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 9924 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 11485 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 17408 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 37951 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 44465 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 97580 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Владелец "Доміно" Антон Шухнин, который помог сотням семей ВПО: Я знаю, как нужна поддержка тем, кто вынужден жить не в родном доме

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Владелец DOMINO Антон Шухнин вместе с женой передал учебные принадлежности более чем 100 семьям переселенцев, чье жилье разрушено. Он подчеркнул важность поддержки тех, кто потерял дом из-за войны.

Владелец "Доміно" Антон Шухнин, который помог сотням семей ВПО: Я знаю, как нужна поддержка тем, кто вынужден жить не в родном доме

Владелец DOMINO Антон Шухнин поддержал еще более 100 семей переселенцев с детьми, которые потеряли жилье из-за российских обстрелов. Вместе с женой привез им необходимое для учебы. Об этом он написал в Facebook.

Вместе с женой посетили детей из еще одного общежития для переселенцев. Здесь живут семьи, чье жилье разрушено российскими обстрелами. Привезли для детей подарки к новому учебному году. Яркие рюкзаки, тетради, краски, разнообразные канцелярские принадлежности и наборы для творчества. Еще более 100 наборов. Увидели еще более ста пар счастливых детских глаз и искренние улыбки. Верю, что впереди будет победа и эти дети вернутся домой. А пока – делаем все, чтобы они чувствовали заботу и имели возможность нормально учиться

- написал Антон Шухнин.

Владелец ТМ DOMINO подчеркнул, что считает преступления россии против украинских детей одними из самых тяжелых.

Две маленькие девочки на фото - Галя и Ева из Луганской области. Россия забрала у них и еще тысяч детей счастливое детство. Разрушила их дома. Разрушила привычную жизнь. Как отец, я считаю это одним из самых тяжких преступлений страны-агрессора. Поэтому наша семья и сеть DOMINO с начала полномасштабного вторжения помогают не только военным, но и семьям с детьми, которые лишились жилья

- отметил бизнесмен.

Он также подчеркнул, насколько важно помогать людям, которые пострадали от войны. В частности, потеряли жилье.

"Как украинец, который вместе с десятками тысяч других граждан из Донецкой и Луганской областей был вынужден покинуть свой край с началом войны, знаю, насколько важна помощь тем, кто вынужден жить не в родном доме", - отметил Антон Шухнин.

Раньше сеть DOMINO и Антон Шухнин помогли собрать детей в школу более 100 семьям переселенцев с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и других регионов.

Лилия Подоляк

Общество
Донецкая область
Луганская область
благотворительность
Главное управление разведки Украины
Украина