Владелец "Доміно" Антон Шухнин, который помог сотням семей ВПО: Я знаю, как нужна поддержка тем, кто вынужден жить не в родном доме
Киев • УНН
Владелец DOMINO Антон Шухнин вместе с женой передал учебные принадлежности более чем 100 семьям переселенцев, чье жилье разрушено. Он подчеркнул важность поддержки тех, кто потерял дом из-за войны.
Владелец DOMINO Антон Шухнин поддержал еще более 100 семей переселенцев с детьми, которые потеряли жилье из-за российских обстрелов. Вместе с женой привез им необходимое для учебы. Об этом он написал в Facebook.
Вместе с женой посетили детей из еще одного общежития для переселенцев. Здесь живут семьи, чье жилье разрушено российскими обстрелами. Привезли для детей подарки к новому учебному году. Яркие рюкзаки, тетради, краски, разнообразные канцелярские принадлежности и наборы для творчества. Еще более 100 наборов. Увидели еще более ста пар счастливых детских глаз и искренние улыбки. Верю, что впереди будет победа и эти дети вернутся домой. А пока – делаем все, чтобы они чувствовали заботу и имели возможность нормально учиться
Владелец ТМ DOMINO подчеркнул, что считает преступления россии против украинских детей одними из самых тяжелых.
Две маленькие девочки на фото - Галя и Ева из Луганской области. Россия забрала у них и еще тысяч детей счастливое детство. Разрушила их дома. Разрушила привычную жизнь. Как отец, я считаю это одним из самых тяжких преступлений страны-агрессора. Поэтому наша семья и сеть DOMINO с начала полномасштабного вторжения помогают не только военным, но и семьям с детьми, которые лишились жилья
Он также подчеркнул, насколько важно помогать людям, которые пострадали от войны. В частности, потеряли жилье.
"Как украинец, который вместе с десятками тысяч других граждан из Донецкой и Луганской областей был вынужден покинуть свой край с началом войны, знаю, насколько важна помощь тем, кто вынужден жить не в родном доме", - отметил Антон Шухнин.
Раньше сеть DOMINO и Антон Шухнин помогли собрать детей в школу более 100 семьям переселенцев с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и других регионов.