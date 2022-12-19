Власника Domio Group Вадима Чемера підозрюють у розкраданні гуманітарки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Власника мережі шоурумів Вадима Чемера підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги. Про викриття особи, яка незаконно реалізовувала товари військового призначення, ввезені в Україну у якості гуманітарної допомоги Збройним Силам України, повідомляля прокуратура Києва, пише УНН.
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Згодом стало відомо, що мова йде про Вадима Чемера, власника Domio Group.
"У межах слідства задокументовано продаж 290 аптечок та двох тепловізійних прицілів на загальну суму 20 тис. доларів.
Під час контролю за вчиненням злочину приватного підприємця затримано у порядку ст. 208 КПК України.
У ході проведених низки обшуків правоохоронцівилучили товари військового призначення, мобільні телефони, носії інформації, чорнові записи, печатки та гроші у сумі 860 тис. гривень, 330 тис. доларів та 34 тис. євро, походження яких наразі встановлюється", - йшлося у повідомленні прокуратури.
Джерела стверджують, що гуманітарку Чемер продавав через власний магазин – правоохоронці цього не підтверджують.
Вадим Чемер разом з колишньою дружиною є співласником ПП "Чемер" та ТОВ "Доміо паблішинг".
ТОВ "Доміо паблішинг" зареєстроване близько двох років тому. Відповідно до відкритих реєстрів, має доволі широке коло діяльності, яку може виконувати – від друку журналів до паркування. До мережі шоурумів Domio входять Loro Piana Interiors, Assouline, Poliform, Dedar. Цікаво, що на сторінці "Доміо" в Інстаграм вказано - Kyiv-Warsaw-London.
DOMIO HOME INTERIORS LIMITED, співвласниками якої є Вадим Чемер та його колишня дружина, справді зареєстрована у Великій Британії, а також товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого у польському місті Жешув DOMIO GROUP. Чи пов’язані ці компанії зі збором та завезенням в Україну гуманітарної допомоги наразі не відомо.
Щодо ПП "Чемер", то воно також має право проводити широкий спектр діяльності від малярних робіт до продажу книг. Але цікаве не це, а судова справа про позов компанії "Ейч Ес Україна" до ПП "Чемер", в якому йдеться: "Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач (ПП "Чемер" ред.), укладаючи з позивачем угоду про ексклюзивний (виключний) продаж рекламної продукції від 01.10.2019, ввів останнього в оману щодо ціни договору, а також щодо обставин узгодження ціни договору, та в подальшому на підставі цього договору вводив в оману третіх осіб (рекламодавців) з метою безпідставного отримання на свою користь грошових коштів. Крім того, як зазначає позивач, укладений договір не був погоджений з керівними органами позивача. Відтак позивач просить визнати вказану угоду недійсною".
Наразі слідство у справі про розкрадання гумдопомоги триває.