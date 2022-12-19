Владельца Domio Group Вадима Чемера подозревают в хищении гуманитарки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Владельца сети шоурумов Вадима Чемера подозревают в хищении гуманитарной помощи. О разоблачении лица, незаконно реализовавшего товары военного назначения, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи Вооруженным Силам Украины, сообщала прокуратура Киева, пишет УНН.
Детали
Впоследствии стало известно, что речь идет о Вадиме Чемере, владельце Domio Group.
"В рамках следствия задокументирована продажа 290 аптечек и двух тепловизионных прицелов на общую сумму 20 тыс. долларов.
Во время контроля за совершением преступления частный предприниматель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли товары военного назначения, мобильные телефоны, носители информации, черновые записи, печати и деньги в сумме 860 тыс. гривен, 330 тыс. долларов и 34 тыс. евро, происхождение которых устанавливается", - говорилось в сообщении прокуратуры.
Источники утверждают, что гуманитарку Чемер продавал через собственный магазин – правоохранители этого не подтверждают.
Вадим Чемер вместе с бывшей супругой является совладельцем ЧП "Чемер" и ООО "Домио паблишинг".
ООО "Домио паблишинг" зарегистрировано около двух лет назад. Согласно открытым реестрам, имеет достаточно широкий круг деятельности, которую может выполнять – от печати журналов до парковки. В сеть шоурумов Domio входят Loro Piana Interiors, Assouline, Poliform, Dedar. Интересно, что на странице "Домио" в Инстаграме указано - Kyiv-Warsaw-London.
DOMIO HOME INTERIORS LIMITED, совладельцами которой являются Вадим Чемер и его бывшая жена, действительно зарегистрирована в Великобритании, а также общество с ограниченной ответственностью зарегистрированное в польском городе Жешув DOMIO GROUP. Связаны ли эти компании со сбором и завозом в Украину гуманитарной помощи пока не известно.
Что касается ЧП "Чемер", то оно также имеет право проводить широкий спектр деятельности от малярных работ до продажи книг. Но интересно не это, а судебное дело об иске компании "Эйч Эс Украина" к ЧП "Чемер", в котором говорится: "Исковые требования обоснованы тем, что ответчик (ЧП "Чемер" - ред.), заключая с истцом соглашение об эксклюзивной (исключительной) продаже рекламной продукции от 01.10.2019, ввел последнего в заблуждение относительно цены договора, а также обстоятельств согласования цены договора, и в дальнейшем на основании этого договора вводил в заблуждение третьих лиц (рекламодателей) с целью безосновательного получения в свою пользу денежных средств. Кроме того, как отмечает истец, заключенный договор не был согласован с руководящими органами истца. Следовательно истец просит признать указанное соглашение недействительным".
В настоящее время следствие по делу о хищении гумдопомощи продолжается.