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Влада США готується розпочати антимонопольне розслідування проти Amazon, Apple, Facebook і Google

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Влада Сполучених Штатів готується розпочати масштабне розслідування відносно компаній Amazon, Apple, Facebook і Google для перевірки можливих порушень з їхнього боку антимонопольного законодавства. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, зазначає УНН.

Згідно з цими даними, повноваження в ході розслідування будуть розділені між Федеральною торговою комісією США, яка візьме під нагляд Amazon і Facebook, і Міністерством юстиції, яке займеться Apple і Google.

Одночасно з цим про початок власного розслідування оголосили в понеділок демократи в Палаті представників Конгресу США. Вони мають намір перевірити діяльність тих же самих Amazon, Apple, Facebook і Google, а також інших технологічних гігантів, щоб визначити, чи не стали ці компанії занадто великими і впливовими, погрожуючи тим самим чесній конкуренції та інтересам споживачів. Як заявив конгресмен Девід Сісіліні (демократ від штату Род-Айленд), який оголосив про початок розслідування, воно не буде спрямоване проти будь-яких конкретних компаній та його метою стане вивчення того, як працює вся галузь. Він підкреслив, що демократи планують організувати слухання, на які можуть бути запрошені глави найбільших компаній, а також запросити документи, в тому числі за допомогою повістки, якщо це буде необхідно. Відмова виконувати вимоги такого порядку вважається в США неповагою до Конгресу та може переслідуватися у суді.

У п’ятницю газета The Wall Street Journal повідомила про те, що Мін’юст США готується до розслідування щодо Google з метою визначити, чи не використовує компанія, що володіє найбільшою в світі платформою онлайн-реклами, своє становище на ринку, щоб пригнічувати менш великих конкурентів, порушуючи тим самим законодавство про чесну конкуренцію.

Варто додати, що восени минулого року ЗМІ стало відомо — Facebook замовляв статті з критикою Apple і Google, щоб відвернути увагу від власних помилок.

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