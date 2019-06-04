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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 110150 просмотра

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6 марта, 19:19 • 136793 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144418 просмотра

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Власти США готовятся начать антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google

Власти США готовятся начать антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google

Киев  •  УНН

 • 10579 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, отмечает УНН.

Согласно этим данным, полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое займется Apple и Google.

Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили в понедельник демократы в Палате представителей Конгресса США. Они намерены проверить деятельность тех же самых Amazon, Apple, Facebook и Google, а также других технологических гигантов, чтобы определить, не стали ли эти компании слишком крупными и влиятельными, угрожая тем самым честной конкуренции и интересам потребителей. Как заявил конгрессмен Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), объявивший о начале расследования, оно не будет направлено против каких-либо конкретных компаний и его целью станет изучение того, как работает вся отрасль. Он подчеркнул, что демократы планируют организовать слушания, на которые могут быть приглашены главы крупнейших компаний, а также запросить документы, в том числе с помощью повестки, если это будет необходимо. Отказ выполнять требования такой повестки считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде.

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Минюст США готовится к расследованию в отношении Google с целью определить, не использует ли компания, владеющая крупнейшей в мире платформой онлайн-рекламы, свое положение на рынке, чтобы подавлять менее крупных конкурентов, нарушая тем самым законодательство о честной конкуренции.

Стоит добавить, что осенью прошлого года СМИ стало известно — Facebook заказывал статьи с критикой Apple и Google, чтобы отвлечь внимание от собственных ошибок.

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