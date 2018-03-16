Влада штату Оклахома планує страчувати злочинців азотом, Комітет ООН з прав людини протестує проти такого рішення

Генеральний прокурор штату Майк Хантер і директор тюремного департаменту Джо Аллбоу спільно оголосили про план, заявивши, що ці два агентства працюватимуть разом над розробкою нових протоколів страти протягом найближчих кількох місяців.

“Ми більше не можемо сидіти поруч і чекати на препарати”, — сказав Хантер.

“Використання азоту буде ефективним, простим в управлінні, легким у виробництві та не потребує складних медичних процедур”, — додав він.

При тому вони стверджують, посилаючись на медичні дані, що використання азоту є абсолютно безболісним та навіть, за певними теоріями, викликає “стан ейфорії” та не потребую довгих логістичних процедур з доставки медикаментів, як у випадку з ін’єкціями.

Будь-яка спроба змінити метод, використовуваний для виконання страт в’язнів у штаті Оклахома, безумовно, спричинить різкий виклик юридичних проблем. Хантер сказав, що зростає кількість досліджень щодо використання інертних газів людьми через їх все більш активне використання самогубцями, але кілька фахівців зі смертної кари заявляють, що використання газу азоту на небажаних суб’єктах є цілком експериментальним та неперевіреним.

“Цей метод ніколи раніше не використовувався і є експериментальним”, — заявив Дейл Байч, федеральний громадський захисник і один з адвокатів, які представляють в’язнів смертників від штату Оклахома в рамках федеральних судових процесів, який оскаржує смертний протокол штату.

“Як ми можемо довіряти Оклахомі, щоб це було правильно, коли недавня історія держави розкриває культуру недбалості та помилок у стратах?”, — сказав Байч.

Різко проти даного задуму виступив Комітет з прав людини при ООН, заявивши, що сама думка про страти у газовій камері є не тільки неперевіреною, а й просто — абсурдною.

Як повідомляв УНН, у США стратили серійного вбивцю на прізвисько “панчішний душитель”.