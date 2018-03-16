Власти штата Оклахома планирует казнить преступников азотом, Комитет ООН по правам человека протестует против такого решения

Генеральный прокурор штата Майк Хантер и директор тюремного департамента Джо Аллбоу совместно объявили о плане, заявив, что эти два агентства будут работать вместе над разработкой новых протоколов казни в течение ближайших нескольких месяцев.

“Мы больше не можем сидеть рядом и ждать препараты”, — сказал Хантер.

“Использование азота будет эффективным, простым в управлении, легким в производстве и не требует сложных медицинских процедур”, — добавил он.

При этом они утверждают, ссылаясь на медицинские данные, что использование азота является абсолютно безболезненным и даже, по некоторым теориям, вызывает “состояние эйфории” и не нуждаеться в длинных логистических процедурах по доставке медикаментов, как в случае с инъекциями.

Любая попытка изменить метод, используемый для выполнения казней заключенных в штате Оклахома, безусловно, повлечет резкий вызов юридических проблем. Хантер сказал, что растет количество исследований по использованию инертных газов людьми из-за их все более активного использование самоубийцами, но несколько специалистов по смертной казни заявляют, что использование газа азота на нежелательных субъектах вполне экспериментально и непроверенно.

“Этот метод никогда ранее не использовался и является экспериментальным”, — заявил Дейл Байч, федеральный общественный защитник и один из адвокатов, представляющих заключенных смертников от штата Оклахома в рамках федеральных судебных процессов, который оспаривает смертный протокол штата.

“Как мы можем доверять Оклахоме, чтобы это было правильно, когда недавняя история государства раскрывает культуру небрежности и ошибок в казнях?”, — сказал Байч.

Резко против данного замысла выступил Комитет по правам человека при ООН, заявив, что сама мысль о казни в газовой камере является не только непроверенной, а просто — абсурдной.

Как сообщал УНН, в США казнили серийного убийцу по прозвищу “чулочный душитель”.