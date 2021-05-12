Влада Німеччини заборонила WhatsApp збирати дані користувачів

Що відомо

Уповноважений вважає, що спроба компанії змусити користувачів погодитися з оновленою політикою - незаконна. Крім того, він звернувся до регуляторів в інших європейських країнах, закликавши їх ввести аналогічні заборони. Передбачається, що обмеження для месенджера будуть діяти протягом трьох місяців.

У свою чергу, в WhatsApp назвали претензії німецького чиновника «неправильними» і відзначили, що указ не зупинить впровадження нової політики.

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Довідково

Згідно з новою політики месенджера, користувачі повинні дозволити WhatsApp передавати інформацію про них Facebook. У компанії писали, що такий захід допоможе адаптувати для них рекламу на пов'язану з Facebook платформами.

Зміни повинні були вступити в силу 8 лютого. Але через критику користувачів месенджер відклав введення нових правил до 15 травня.