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Влада Німеччини заборонила WhatsApp збирати дані користувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Уповноважений Гамбурга щодо захисту персональних даних та свободи інформації Йоханнес Каспар тимчасово заборонив месенджеру WhatsApp, що належить Facebook, збирати дані користувачів через нову політику конфіденційності. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Влада Німеччини заборонила WhatsApp збирати дані користувачів

Що відомо

Уповноважений вважає, що спроба компанії змусити користувачів погодитися з оновленою політикою - незаконна. Крім того, він звернувся до регуляторів в інших європейських країнах, закликавши їх ввести аналогічні заборони. Передбачається, що обмеження для месенджера будуть діяти протягом трьох місяців.

У свою чергу, в WhatsApp назвали претензії німецького чиновника «неправильними» і відзначили, що указ не зупинить впровадження нової політики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook попросив дозволити збір даних, щоб "залишатися безкоштовним"

Довідково

Згідно з новою політики месенджера, користувачі повинні дозволити WhatsApp передавати інформацію про них Facebook. У компанії писали, що такий захід допоможе адаптувати для них рекламу на пов'язану з Facebook платформами.

Зміни повинні були вступити в силу 8 лютого. Але через критику користувачів месенджер відклав введення нових правил до 15 травня.

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