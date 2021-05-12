Власти Германии запретили WhatsApp собирать данные пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободы информации Йоханнес Каспар временно запретил мессенджеру WhatsApp, принадлежащий Facebook, собирать данные пользователей из-за новой политики конфиденциальности. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Что известно
Уполномоченный считает, что попытка компании заставить пользователей принять обновленной политики — незаконна. Кроме того, он обратился к регуляторам в других европейских странах, призвав их ввести аналогичные запреты. Предполагается, что ограничения для мессенджера будут действовать в течение трех месяцев.
В свою очередь, в WhatsApp назвали претензии немецкого чиновника “неправильными” и отметили, что указ не остановит внедрение новой политики.
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Справка
Согласно новой политики мессенджера, пользователи должны позволить WhatsApp передавать информацию о них Facebook. В компании писали, что такая мера поможет адаптировать для них рекламу на связанную с Facebook платформами.
Изменения должны были вступить в силу 8 февраля. Но из-за критики пользователей мессенджер отложил введение новых правил до 15 мая.