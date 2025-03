Facebook попросив дозволити збір даних, щоб "залишатися безкоштовним"

Що відомо

На повідомлення звернув увагу експерт в сфері технологій Ашкан Солтані. “І ось воно починається. Facebook і Instagram вивчають тактики залякування в битві з Apple на оновленні для iOS14”, — написав Солтані в Twitter.

Повідомлення стали отримувати власники iPhone, які оновили свої телефони до версії iOS 14.5. Воно передбачає, що кожен додаток, яке захоче отримати доступ до активності користувачів, має вимагати від них дозвіл на збір даних.

“Допоможіть зберегти Facebook безкоштовним”, — йдеться в повідомленні від соціальної мережі, в якому вона просить користувача дати доступ до особистої інформації з інших додатків і веб-сайтів. Аналогічне прохання з’явилася і в Instagram.

Контекст

Оновлення операційної системи від Apple c новою політикою конфіденційності вийшло в кінці квітня. Зміни як і раніше дозволяють в рекламних цілях збирати додатків персональну інформацію з інших додатків без дозволу користувачів. Однак в цьому випадку її заборонено передавати третім особам.

Щоб відстежувати активність користувачів і ділитися нею зі своїми партнерами, розробники повинні отримати явний дозвіл від власника пристрою.

У Facebook до нововведень поставилися критично, заявивши, що нові аспекти політики конфіденційності можуть завдати шкоди представникам малого бізнесу, які використовують таргетовану рекламу соцмережі для охоплення клієнтів.

Що передувало

У 2019 Facebook прибрала з головної сторінки свій колишній слоган “It’s free, and always will be” (“Це безкоштовно, і так буде завжди”). Його замінили новим — "Реєстрація. Швидко і легко “(Sign up. It’s quick and easy). При цьому в правилах соцмережі йдеться: “Ми не гарантуємо, що платформа завжди буде безкоштовною”.

У 2018 році засновник Facebook Марк Цукерберг, який давав свідчення в сенаті США, не виключив створення платної версії соціальної мережі, в якій не буде реклами.

