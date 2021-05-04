Facebook попросив дозволити збір даних, щоб "залишатися безкоштовним"

ukru
Ексклюзив
10:51 • 39272 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 67465 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 124125 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 165851 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 244247 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182969 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 176430 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188368 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155135 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160269 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 105709 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 104486 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 118307 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 88207 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 107993 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 244250 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 196016 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 291254 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 286472 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 413108 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 88863 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 94708 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 90222 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 110140 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 119414 перегляди
Актуальне
Facebook попросив дозволити збір даних, щоб "залишатися безкоштовним"

Facebook попросив дозволити збір даних, щоб "залишатися безкоштовним"

Київ • УНН

 • 26295 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Соціальні мережі Facebook і Instagram почали повідомляти своїх користувачів з мобільними пристроями на операційній системі iOS, що збирають їх особисті дані, щоб залишатися безкоштовними. Про це пише видання The Verge, передає УНН.

Що відомо

На повідомлення звернув увагу експерт в сфері технологій Ашкан Солтані. “І ось воно починається. Facebook і Instagram вивчають тактики залякування в битві з Apple на оновленні для iOS14”, — написав Солтані в Twitter.

Повідомлення стали отримувати власники iPhone, які оновили свої телефони до версії iOS 14.5. Воно передбачає, що кожен додаток, яке захоче отримати доступ до активності користувачів, має вимагати від них дозвіл на збір даних.

“Допоможіть зберегти Facebook безкоштовним”, — йдеться в повідомленні від соціальної мережі, в якому вона просить користувача дати доступ до особистої інформації з інших додатків і веб-сайтів. Аналогічне прохання з’явилася і в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фіолетовий iPhone, брелок AirTag і оновлений iMac: закінчилася весняна презентація Apple

Контекст

Оновлення операційної системи від Apple c новою політикою конфіденційності вийшло в кінці квітня. Зміни як і раніше дозволяють в рекламних цілях збирати додатків персональну інформацію з інших додатків без дозволу користувачів. Однак в цьому випадку її заборонено передавати третім особам.

Щоб відстежувати активність користувачів і ділитися нею зі своїми партнерами, розробники повинні отримати явний дозвіл від власника пристрою.

У Facebook до нововведень поставилися критично, заявивши, що нові аспекти політики конфіденційності можуть завдати шкоди представникам малого бізнесу, які використовують таргетовану рекламу соцмережі для охоплення клієнтів.

Що передувало

У 2019 Facebook прибрала з головної сторінки свій колишній слоган “It’s free, and always will be” (“Це безкоштовно, і так буде завжди”). Його замінили новим — "Реєстрація. Швидко і легко “(Sign up. It’s quick and easy). При цьому в правилах соцмережі йдеться: “Ми не гарантуємо, що платформа завжди буде безкоштовною”.

У 2018 році засновник Facebook Марк Цукерберг, який давав свідчення в сенаті США, не виключив створення платної версії соціальної мережі, в якій не буде реклами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: компанія Facebook подала до суду на ЄС за “вторгнення у приватне життя співробітників”

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами