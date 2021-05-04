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Facebook попросил разрешить сбор данных, чтобы "оставаться бесплатным"

Facebook попросил разрешить сбор данных, чтобы "оставаться бесплатным"

Киев  •  УНН

 • 26278 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Социальные сети Facebook и Instagram начали сообщать своих пользователей с мобильными устройствами на операционной системе iOS, что собирают их личные данные, чтобы оставаться бесплатными. Об этом пишет издание The Verge, передает УНН.

Что известно

На сообщение обратил внимание эксперт в области технологий Ашкан Солтани. “И вот оно начинается. Facebook и Instagram изучают тактики запугивания в битве с Apple на обновлении для iOS14”, — написал Солтани в Twitter.

Сообщение стали получать владельцы iPhone, которые обновили свои телефоны до версии iOS 14.5. Оно предусматривает, что каждое приложение, которое захочет получить доступ к активности пользователей, должно требовать от них разрешение на сбор данных.

“Помогите сохранить Facebook бесплатным”, — говорится в сообщении социальной сети, в котором она просит пользователя дать доступ к личной информации из других приложений и веб-сайтов. Аналогичная просьба появилась и в Instagram.

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Контекст

Обновление операционной системы от Apple c новой политикой конфиденциальности получилось в конце апреля. Изменения по-прежнему позволяют в рекламных целях собирать приложений персональную информацию из других приложений без разрешения пользователей. Однако в этом случае ее запрещено передавать третьим лицам.

Чтобы отслеживать активность пользователей и делиться ею со своими партнерами, разработчики должны получить явное разрешение от владельца устройства.

В Facebook к нововведениям отнеслись критически, заявив, что новые аспекты политики конфиденциальности могут нанести вред представителям малого бизнеса, которые используют таргетированную рекламу соцсети для охвата клиентов.

Что предшествовало

В 2019 году Facebook убрала с главной страницы свой прежний слоган “It’s free, and always will be” (“Это бесплатно, и так будет всегда”). Его заменили новым — “Регистрация. Быстро и легко” (Sign up. It’s quick and easy). При этом в правилах соцсети говорится: “Мы не гарантируем, что платформа всегда будет бесплатной”.

В 2018 году основатель Facebook Марк Цукерберг, который давал показания в сенате США, не исключил создания платной версии социальной сети, в которой не будет рекламы.

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