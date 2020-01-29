Влада Китаю закликала не уникати тих, хто покинув Ухань після спалаху коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Влада Китаю закликали не уникати жителів, що покинули Ухань після спалаху коронавірусу, передає УНН з посиланням на Beijing News.
Представник Державного комітету у справах охорони здоров’я КНР У Хао заявив на брифінгу, що “загальний ворог — це коронавірус нового типу, а не жителі Ухань”, повідомила газета “Сіньцзін бао”.
26 січня мер Ухань Чжоу Сяньван заявив, що понад 5 млн жителів Ухань покинули місто через канікули в честь Нового року за місячним календарем і епідемії пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV. Після цього багато інтернет-користувачів китайської соціальної мережі Weibo написали про свої побоювання з приводу поширення коронавірусу міськими мешканцями, які покинули місто.
Згодом, мер Уханя Чжоу Сяньван заявив, що має намір подати у відставку зі своєї посади в знак визнання провини перед жителями міста.
Також варто додати, що загальна кількість інфікованих в Шанхаї пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу, склала 96 людей. Такі дані опублікував в середу міський Комітет по питання гігієни та охорони здоров’я.