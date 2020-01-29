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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Власти Китая призвали не избегать тех, кто покинул Ухань после вспышки коронавируса

Киев • УНН

 • 12982 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Власти Китая призвали не избегать жителей, покинувших Ухань после вспышки коронавируса, передает УНН со ссылкой на Beijing News.

Власти Китая призвали не избегать тех, кто покинул Ухань после вспышки коронавируса

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР У Хао заявил на брифинге, что “общий враг — это коронавирус нового типа, а не жители Уханя”, сообщила газета “Синьцзин бао”.

26 января мэр Уханя Чжоу Сяньван заявил, что свыше 5 млн жителей Уханя покинули город из-за каникул в честь Нового года по лунному календарю и эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. После этого многие интернет-пользователи китайской социальной сети Weibo написали о своих опасениях по поводу распространения коронавируса покинувшими город уханьцами.

Впоследствии, мэр Уханя Чжоу Сяньван заявил, что намерен подать в отставку со своего поста в знак признания вины перед жителями города.

Также стоит добавить, что общее количество инфицированных в Шанхае пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составила 96 человек. Такие данные опубликовал в среду городской Комитет по вопросу гигиены и охраны здоровья.

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