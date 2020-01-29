Власти Китая призвали не избегать тех, кто покинул Ухань после вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Власти Китая призвали не избегать жителей, покинувших Ухань после вспышки коронавируса, передает УНН со ссылкой на Beijing News.
Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР У Хао заявил на брифинге, что “общий враг — это коронавирус нового типа, а не жители Уханя”, сообщила газета “Синьцзин бао”.
26 января мэр Уханя Чжоу Сяньван заявил, что свыше 5 млн жителей Уханя покинули город из-за каникул в честь Нового года по лунному календарю и эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. После этого многие интернет-пользователи китайской социальной сети Weibo написали о своих опасениях по поводу распространения коронавируса покинувшими город уханьцами.
Впоследствии, мэр Уханя Чжоу Сяньван заявил, что намерен подать в отставку со своего поста в знак признания вины перед жителями города.
Также стоит добавить, что общее количество инфицированных в Шанхае пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составила 96 человек. Такие данные опубликовал в среду городской Комитет по вопросу гигиены и охраны здоровья.