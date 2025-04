Епідемія коронавірусу: кількість інфікованих в Шанхаї зросла до 96

У першій половині дня діагноз був підтверджений ще у 16 осіб. Вік інфікованих в Шанхаї становить від семи до 88 років. Серед 96 хворих 50 чоловіків і 46 жінок. 71 з них або проживали в провінції Хубей, чи здійснили туди поїздку, а решта тих, хто заразився, мали контакт з ними. Найбільше число інфікованих серед місцевих жителів (12 осіб) виявлено в новому районі Пудун.

Повідомлялося, що один з хворих в Шанхаї вживав в їжу м’ясо диких тварин під час поїздки в південну провінцію Гуандун. Подробиці при цьому не наводяться.

Експерти раніше висловили думку, що носіями захворювання можуть бути змії або кажани. По всьому Китаю відповідним розпорядженням влади вже припинено торгівлю дикими тваринами і посилені карантинні заходи на пташиних ринках.

This is downtown Hankou district in Wuhan at dusk on Tuesday. Some cars on the road. Much quieter than usual, as most people get around on bike or foot or stay at home. pic.twitter.com/0jNf2J1y4a

— Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 28, 2020

Як стало відомо раніше, Казахстан припиняє видавати візи та закриває сполучення з Китаєм.