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Эпидемия коронавируса: количество инфицированных в Шанхае возросло до 96

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Общее количество инфицированных в Шанхае пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, составила 96 человек. Такие данные опубликовал в среду городской Комитет по вопросу гигиены и охраны здоровья, передает УНН.

Эпидемия коронавируса: количество инфицированных в Шанхае возросло до 96

В первой половине дня диагноз был подтвержден еще у 16 человек. Возраст инфицированных в Шанхае составляет от семи до 88 лет. Среди 96 заболевших 50 мужчин и 46 женщин. 71 из них либо проживали в провинции Хубэй, либо совершили туда поездку, а остальные заразившиеся имели контакт с ними. Самое большое число инфицированных среди местных жителей (12 человек) выявлено в новом районе Пудун.

Сообщалось, что один из заболевших в Шанхае употреблял в пищу мясо диких животных во время поездки в южную провинцию Гуандун. Подробности при этом не приводятся.

Эксперты ранее высказали мнение, что носителями заболевания могут быть змеи или летучие мыши. По всему Китаю соответствующим распоряжением властей уже приостановлена торговля дикими животными и усилены карантинные меры на птичьих рынках.

This is downtown Hankou district in Wuhan at dusk on Tuesday. Some cars on the road. Much quieter than usual, as most people get around on bike or foot or stay at home. pic.twitter.com/0jNf2J1y4a

— Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 28, 2020

Как стало известно ранее, Казахстан прекращает выдавать визы и закрывает сообщение с Китаем.

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