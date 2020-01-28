Епідемія коронавірусу: мер Ухані заявив про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Мер Ухань Чжоу Сяньван має намір подати у відставку зі своєї посади в знак визнання провини перед жителями міста. Про це він заявив в показаному у вівторок інтерв’ю Центральному китайському телебаченню, пише УНН з посиланням також на інші ЗМІ.
“Якщо це допоможе стримування поширення вірусу, я хотів би подати у відставку і принести таким чином свої вибачення”, — сказав мер міста, де стався перший спалах пневмонії, викликаної коронавірусів 2019-nCoV. Він додав, що рішення закрити Ухань було “дійсно жорстким”.
“Що стосується міста з більш ніж 10-мільйонним населенням, то таке рішення було прийнято вперше в історії людства, — підкреслив Чжоу Сяньван. — Ми закрили місто, щоб стримати поширення вірусу, але боюся, що тим самим заробили погану історичну репутацію. Людські істоти пройшли через дуже багато ризиків в процесі своєї еволюції, такі, наприклад, як чорна смерть, моровиця, віспа. Ми не можемо передбачити, наскільки серйозною буде нинішня небезпека, тому були змушені закрити місто”.
“Ми надаємо безкоштовно продукти, готові обіди і медичне обслуговування тим, хто знаходиться під наглядом або карантином за місцем проживання. Однак деякі з цих заходів все ж далекі від досконалості”, — визнав мер. Він підтвердив випадки відмови водіїв транспорту доставляти вантажі в медустанови через побоювання заразитися.
Додамо, спеціальний адміністративний район Гонконг різко скоротить транскордонні подорожі з Китаєм, таким чином стримуючи поширення епідемії коронавірусу з Ухані, починаючи з зупинки двох залізниць і заборони в’їзду окремим мандрівникам на материк.