Епідемія коронавірусу: Гонконг зупинив транспортне сполучення з материковим Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Спеціальний адміністративний район Гонконг різко скоротить транскордонні подорожі з Китаєм, таким чином стримуючи поширення епідемії коронавірусу з Ухані, починаючи з зупинки двох залізниць і заборони в’їзду окремим мандрівникам на материк, пише УНН з посиланням на видання South China Morning Post.
Рейси з та на материк скоротяться вдвічі, аналогічна міра стосуватиметься й автобусних перевезень, заявила на прес-конференції глава місцевої адміністрації Керрі Лам, під час оголошення стратегії стримування, яка може поширюватися навіть до повного закриття міста.
Пекін погодився на пропозиції Гонконгу щодо обмеження трафіку та майже повного закриття межі між Гонконгом та материковою частиною КНР.
Також варто зазначити, що уряд Гонконгу також рекомендував державним службовцям не виходити на роботу після свят через спалах пневмонії, зазначає South China Morning Post з посиланням на заяву уряду. “Наполегливо рекомендується не виходити на роботу після закінчення свят і працювати з дому. Цей захід буде діяти орієнтовно до 2 лютого, до цього терміну держава проведе повторну оцінку ситуації”, — повідомив представник уряду. Він зазначив, що цей захід не стосується працівників екстрених служб і основних державних послуг.
Кількість померлих через спалах пневмонії, яку викликає новий вид коронавірусу, зростає і вже досягла 106 чоловік. Інфікованими залишаються понад 4 тисячі людей. Крім того, випадки зараження були виявлені в Таїланді, Південній Кореї, Австралії, США, Німеччини, Франції та інших країнах.
Варто зазначити, що зафіксовано першу смерть у Пекіні від коронавірусу.