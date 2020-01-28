Эпидемия коронавируса: Гонконг остановил транспортное сообщение с материковым Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Специальный административный район Гонконг резко сократит трансграничные путешествия с Китаем, таким образом сдерживая распространение эпидемии коронавируса с Ухани, начиная с остановки двух железных дорог и запрета въезда отдельным путешественникам на материк, пишет УНН со ссылкой на издание South China Morning Post.
Рейсы из на материк сократятся вдвое, аналогичная мера коснется и автобусных перевозок, заявила на пресс-конференции глава местной администрации Керри Лам, во время объявления стратегии сдерживания, которая может распространяться даже до полного закрытия города.
Пекин согласился на предложения Гонконга по ограничению трафика и почти полного закрытия границы между Гонконгом и материковой частью КНР.
Также стоит отметить, что правительство Гонконга также рекомендовал государственным служащим не выходить на работу после праздников из-за вспышки пневмонии, сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление правительства. “Настоятельно рекомендуется не выходить на работу после окончания праздников и работать из дома. Эта мера будет действовать ориентировочно до 2 февраля, до этого срока государство проведет повторную оценку ситуации”, — сообщил представитель правительства. Он отметил, что эта мера не касается работников экстренных служб и основных государственных услуг.
Число умерших из-за вспышки пневмонии, которую вызывает новый вид коронавируса, растет и уже достигло 106 человек. Инфицированными остаются более 4 тысяч человек. Кроме того, случаи заражения были выявлены в Таиланде, Южной Корее, Австралии, США, Германии, Франции и других странах.
Стоит отметить, что зафиксирована первая смерть в Пекине от коронавируса.