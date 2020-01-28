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Эпидемия коронавируса: мэр Ухане заявил об отставке

Киев • УНН

 • 19309 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Мэр Уханя Чжоу Сяньван намерен подать в отставку со своего поста в знак признания вины перед жителями города. Об этом он заявил в показанном во вторник интервью Центральному китайскому телевидению, пишет УНН со ссылкой также на другие СМИ.

Эпидемия коронавируса: мэр Ухане заявил об отставке

“Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения”, — сказал мэр города, где произошла первая вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Он добавил, что решение закрыть Ухань было “действительно жестким”.

“Что касается города с более чем 10-миллионным населением, то такое решение было принято впервые в истории человечества, — подчеркнул Чжоу Сяньван. — Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение вируса, но боюсь, что тем самым заработали плохую историческую репутацию. Человеческие существа прошли через очень многие риски в процессе своей эволюции, такие, например, как черная смерть, моровая язва, оспа. Мы не можем предсказать, насколько серьезной будет нынешняя опасность, поэтому были вынуждены закрыть город”.

“Мы предоставляем бесплатно продукты, готовые обеды и медицинское обслуживание тем, кто находится под наблюдением или карантином по месту жительства. Однако некоторые из этих мер все же далеки от совершенства”, — признал мэр. Он подтвердил случаи отказа водителей транспорта доставлять грузы в медучреждения из-за опасения заразиться.

Добавим, специальный административный район Гонконг резко сократит трансграничные путешествия с Китаем, таким образом сдерживая распространение эпидемии коронавируса с Ухане, начиная с остановки двух железных дорог и запрета въезда отдельным путешественникам на материк.

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