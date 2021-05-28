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The Guardian

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Влада Білорусі каже, що листів про бомбу на борту рейсу Ryanair було два: до і після посадки літака

Київ • УНН

 • 14457 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Слідчий комітет Білорусі заявив, що в Національний аеропорт Мінськ надійшли два листи про бомбу на борту рейсу Ryanair, який здійснив екстрену посадку в Мінську, передає УНН.

Влада Білорусі каже, що листів про бомбу на борту рейсу Ryanair було два: до і після посадки літака

Деталі

"Вже встановлено, на що звертаємо особливу увагу, що повідомлень про “замінування” літака, що надійшли за допомогою швейцарського поштового сервісу анонімної пошти ProtonMail, було кілька — о 12:25 і о 12:56. На даний момент детально вивчаються і аналізуються записи переговорів з пілотами авіасудна, проводяться інші численні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Раніше сервіс ProtonMail заявив, що повідомлення про “замінування” рейсу Ryanair було відправлено вже після розвороту літака до Мінська. Згідно з розшифровкою переговорів екіпажу рейсу і білоруських диспетчерів, яку опублікував Мінтранс Білорусі, літак отримав від диспетчерів повідомлення про бомбу о 12:30 і почав розворот у бік Мінська о 12:45.

Центр “Досьє”, який раніше опублікував копію електронного листа про бомбу, повідомив, що о 12:25 воно прийшло на електронну пошту адміністрації “Литовських аеропортів”, а о 12:57 — на пошту Національного аеропорту Мінськ.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Санкції ЄС проти Білорусі

Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя та організації до списку санкцій.

Як зазначив глава дипломатії Жозеп Боррель, санкції ЄС проти Білорусі можуть торкнутися експорту калію і транзиту газу.

Заборона авіасполучення з Білоруссю

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Белавіа” до свого авіапростору і аеропортів.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю — з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

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