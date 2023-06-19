Вкладники у збанкрутілих банках зможуть повернути кошти через "Дію"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Мінцифра та Фонд гарантування вкладів працюють над новою послугою в "Дії". Так, скоро через додаток можна буде подати заявку на відшкодування вкладу у збанкрутілому банку, повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Telegram Міністерства цифрової трансформації України.
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В Україні спростять процедуру повернення вкладів фізичних осіб, в тому числі підприємців, зі збанкрутілих фінустанов.
Так, за допомогою нової послуги вкладники зможуть:
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- подати заяву про відшкодування коштів у "Дії";
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- перевірити, яку суму мають виплатити;
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- вибрати наявний або відкрити новий рахунок "єПідтримка" в одному з банків-агентів Фонду для зарахування коштів.
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"Сервіс актуальний для сотень тисяч українців. Адже необхідно відшкодувати 1,4 мільйона рахунків на суму близько 3,2 млрд грн", - зазначили у Мінцифрі.
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