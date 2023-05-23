У застосунку "Дія" відсьогодні можна замінити посвідчення водія
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У застосунку сервісу державних послуг "Дія" відсьогодні можна подати заяву про заміну посвідчення водія або отримати е-посвідчення. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку Мінцифри у Telegram.
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"Замінюйте посвідчення водія за кілька кліків на дивані, в офісі, кафе - онлайн. Можете подати заяву про заміну посвідчення в застосунку Дія та забрати готове водійське в сервісному центрі МВС. Або ж взагалі відмовитися від пластикового документа й отримати е-посвідчення водія", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Для того, щоб скористатися послугою потрібно авторизуватися в застосунку, у розділі "Послуги" обрати "Заміна посвідчення водія", обрати причину заміни та сервісний центр, де зручно забрати документ. Після цього потрібно підтвердити контактні дані та підписати заяву.
Мінцифри попередило, що послугу потрібно оплатити протягом 10 хвилин після оформлення заяви, інакше вона анулюється. Для того, щоб послуга стала доступною, необхідно оновити застосунок.
Зазначається, що сервіс реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та за підтримки ДП "Інфотех".
Нагадаємо
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що МВС разом Мінцифрою планують автоматизувати низку процесів, перевівши їх у "Дію".