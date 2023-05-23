В приложении "Дия" отныне можно заменить водительское удостоверение

Цитата

"Заменяйте водительское удостоверение за несколько кликов на диване, в офисе, кафе - онлайн. Можете подать заявление о замене удостоверения в приложении Дія и забрать готовое водительское в сервисном центре МВД. Или же вообще отказаться от пластикового документа и получить е-удостоверение водителя", - говорится в сообщении.

Детали

Для того, чтобы воспользоваться услугой нужно авторизоваться в приложении, в разделе "Услуги" выбрать "Замена водительского удостоверения", выбрать причину замены и сервисный центр, где удобно забрать документ. После этого нужно подтвердить контактные данные и подписать заявление.

Минцифры предупредило, что услугу нужно оплатить в течение 10 минут после оформления заявления, иначе она аннулируется. Для того, чтобы услуга стала доступной, необходимо обновить приложение.

Отмечается, что сервис реализован Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром и при поддержке ГП "Инфотех".

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что МВД вместе Минцифрой планируют автоматизировать ряд процессов, переведя их в "Дію".