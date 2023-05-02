Весь процес купівлі-продажу автомобілів переведуть в Дію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. МВС разом Мінцифрою планують автоматизувати низку процесів, перевівши їх у Дію, пише УНН з посиланням на інтерв'ю міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Деталі
Вже у вересні МВС у співпраці з Мінцифрою планує перевести весь процес купівлі-продажу автомобілів в цифровий формат – в Дію. Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони у них, зазначив міністр.
За словами, планується ліквідувати обов'язкову технічну експертизу - людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі – технічна експертиза залишиться тільки при першій реєстрації автомобіля і по бажанню покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто.
Вже в червні стане можливо зареєструвати авто одразу в автосалоні при покупці автомобіля, отримуючи там свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерний знак. Тобто, в сервісний центр МВС громадянину не потрібно буде приїжджати.
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"Більш того, ми відміняємо транзитні номерні знаки, яких видавалося в рік приблизно півтора мільйони. Транзитний номер може бути виданий тільки у випадку, якщо громадянин сам захоче проїхатися на транзитному номері, наприклад, з Києва до Ужгорода, і там вже зареєструвати автомобіль", - повідомив очільник МВС
За словами Клименка, у серпні міністерство планує ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати їх онлайн на 10 діб і придбати у зручний час.
Доповнення
З лютого 2023 року в Дії стало можливо зареєструвати онлайн заяву до РАГСу. Чим скористилась, згідно статистики кожна сьома українська родина. З квітня в цифровому застосунку "Дія" можна отримати витяг про несудимість та створити профіль у медичній системі Askep. Скасувати шеринг авто та скориставшись "Дія.Підписом-EU" підписати європейські документи чи контракти.
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