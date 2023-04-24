Довідку про несудимість можна отримати онлайн у "Дії": покрокова інструкція
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У цифровому застосунку "Дія" тепер можна отримати витяг про несудимість. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, передає УНН.
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"Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші держпослуги. Витяг про несудимість щорічно отримує близько 1 млн людей. Тепер можете зробити це в Дії за кілька кліків. Витяг про несудимість потрібен у багатьох ситуаціях - від прийняття на роботу до участі в тендері або обліку у військкоматі», - написав Федоров.
Деталі
За його словами, послугу повністю автоматизовано.
"Більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо ваші дані є в реєстрах. Через 5 хвилин після отримання витягу вам надійде пуш-сповіщення. Зможете оцінити якість послуги. Заздалегідь дякую за фідбек", - повідомив Федоров.
У самому сервісі покроково пояснили, як отримати документ у "Дії":
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- перейдіть у розділ Послуги
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- виберіть Довідки та витяги - Витяг про відсутність судимості
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- виберіть тип та мету запиту
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- заповніть дані про себе
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- надішліть запит.
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"І все! Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон", - вказали у сервісі.
Федоров нагадав не забувати оновлювати "Дію" до останньої версії.
"Тільки після цього зможете отримати документ за кілька кліків", - вказав урядовець.
Доповнення
Завантажити копію свідоцтва про народження дитини відтепер можна у цифровому застосунку "Дія".