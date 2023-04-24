Справку о несудимости можно получить онлайн в "Дія": пошаговая инструкция
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В цифровом приложении "Дія" теперь можно получить выписку о несудимости. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Продолжаем цифровизировать самые популярные госуслуги. Выписку о несудимости ежегодно получает около 1 млн человек. Теперь можете сделать это в Дії за несколько кликов. Выписка о несудимости нужна во многих ситуациях - от принятия на работу до участия в тендере или учета в военкомате», - написал Федоров.
Детали
По его словам, услуга полностью автоматизирована.
"Больше не надо вводить данные вручную. Информация автоматически будет подтягиваться, если ваши данные есть в реестрах. Через 5 минут после получения извлечения вам придет пуш-уведомление. Сможете оценить качество услуги. Заранее спасибо за фидбек", - сообщил Федоров.
В самом сервисе пошагово объяснили, как получить документ в "Дія":
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- перейдите в раздел Услуги
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- выберите Справки и выписки - Выписка об отсутствии судимости
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- выберите тип и цель запроса
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- заполните данные о себе
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- отправьте запрос.
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"И все! Если информация есть в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то извлечение формируется автоматически. И вы сразу получите его на телефон", - указали в сервисе.
Федоров напомнил не забывать обновлять "Дія" до последней версии.
"Только после этого сможете получить документ в несколько кликов", - указал чиновник.
Дополнение
Скачать копию свидетельства о рождении ребенка отныне можно в цифровом приложении "Дія".