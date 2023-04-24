Справку о несудимости можно получить онлайн в "Дія": пошаговая инструкция

Цитата

"Продолжаем цифровизировать самые популярные госуслуги. Выписку о несудимости ежегодно получает около 1 млн человек. Теперь можете сделать это в Дії за несколько кликов. Выписка о несудимости нужна во многих ситуациях - от принятия на работу до участия в тендере или учета в военкомате», - написал Федоров.

Детали

По его словам, услуга полностью автоматизирована.

"Больше не надо вводить данные вручную. Информация автоматически будет подтягиваться, если ваши данные есть в реестрах. Через 5 минут после получения извлечения вам придет пуш-уведомление. Сможете оценить качество услуги. Заранее спасибо за фидбек", - сообщил Федоров.

В самом сервисе пошагово объяснили, как получить документ в "Дія":



перейдите в раздел Услуги



выберите Справки и выписки - Выписка об отсутствии судимости



выберите тип и цель запроса



заполните данные о себе



отправьте запрос.



"И все! Если информация есть в центральной базе данных и не требует дополнительной проверки, то извлечение формируется автоматически. И вы сразу получите его на телефон", - указали в сервисе.

Федоров напомнил не забывать обновлять "Дія" до последней версии.

"Только после этого сможете получить документ в несколько кликов", - указал чиновник.

Дополнение

Скачать копию свидетельства о рождении ребенка отныне можно в цифровом приложении "Дія".