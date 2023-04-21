Свідоцтво про народження дитини відтепер можна додати до Дії: як це зробити
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Завантажити копію свідоцтва про народження дитини відтепер можна у цифровому застосунку Дія, повідомляє УНН.
Інструкція
Для того, щоби підтягнути документ до Дії, необхідно зайти в застосунок, прогортати цифрові документи, на останній картці натиснути Додати документ, вибрати Свідоцтво про народження дитини та ввести серію та номер свідоцтва.
Коли Дія знайде в реєстрі інформацію про дитину, свідоцтво про народження з’явиться поруч з іншими цифровими документами.
Серію та номер свідоцтва потрібно вказувати тому, що тільки за ними можна знайти цей документ у державному реєстрі актів цивільного стану громадян. За реєстраційним номером облікової картки платника податків (раніше - ІПН) закріплюються паспорти, цифрові права чи техпаспорт.
Якщо ж у за стосунку не вдається замінити першу цифру серії «1», одночасно з Дії відправляються три запити до реєстру: цифра 1, маленька літера «і» та велика «І» українською.
Якщо матір змінює прізвище після отримання свідоцтва, то дані не збігаються з відомостями в актовому записі – у цьому разі свідоцтво про народження дитини не підтягується у застосунок.
Важливо, що прізвище, ім’я, по-батькові та дата народження в картці платника податків у Дії мають збігатися із вказаними відомостями у свідоцтві.
Документ також може не підтягнутися, якщо допущено помилку при введенні у застосунок серії або номера свідоцтва.
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