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Свидетельство о рождении ребенка отныне можно добавить в Дию: как это сделать

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Скачать копию свидетельства о рождении ребенка отныне можно в цифровом приложении Дия, сообщает УНН.

Инструкция

Для того, чтобы подтянуть документ в Дию, необходимо зайти в приложение, пролистать цифровые документы, на последней карточке нажать Добавить документ, выбрать Свидетельство о рождении ребенка и ввести серию и номер свидетельства.
Когда приложение найдет в реестре информацию о ребенке, свидетельство о рождении появится рядом с другими цифровыми документами.

Серию и номер свидетельства нужно указывать потому, что только по ним можно найти этот документ в государственном реестре актов гражданского состояния граждан. За регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (ранее - ИНН) закрепляются паспорта, цифровые права или техпаспорт.

Если же в приложении не удается заменить первую цифру серии «1», одновременно с Дии отправляются три запроса в реестр: цифра 1, маленькая буква «і» и большая «І» на украинском языке.

Если мать меняет фамилию после получения свидетельства, то данные не совпадают со сведениями в актовой записи – в этом случае свидетельство о рождении ребенка не подтягивается в приложение.

Важно, что фамилия, имя, отчество и дата рождения в карточке налогоплательщика в Дие должны совпадать с указанными сведениями в свидетельстве.

Документ также может не подтянуться, если допущена ошибка при вводе в приложение серии или номера свидетельства.

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