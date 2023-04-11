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Медична інформаційна система Askep.net тепер доступна в "Дія"

Медична інформаційна система Askep.net тепер доступна в "Дія"

Київ • УНН

 • 1103317 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Інтеграція медичної системи в "Дія" дозволить мінімізувати помилки та затрати часу, створюючи профіль пацієнта в кілька рухів та автоматизує передачу його лікарю, пише УНН з посиланням на Telegram "Дії".

Деталі

Тепер пацієнти і лікарі можуть ділитися цифровими копіями, щоб створити профіль у медичній системі Askep за кілька кліків з Дією. Більше не потрібно вносити дані вручну — інформація з документа автоматично підтягнеться у форму реєстрації.

Цитата

"Це пришвидшує документообіг та виключає помилки при заповненні форм. Також за допомогою Дії лікарі можуть перевіряти валідність раніше введених даних. Профіль у медичній системі створюєте ви самі або ж лікар", - йдеться в Telegram сервісу.

Для шерингу документів через "Дію" є два варіанти:

  •  За штрихкодом. Пацієнт показує лікарю штрихкод цифрового документа в Дії → лікар зчитує штрихкод → пацієнт   підтверджує передачу копії документа
  •  За QR-кодом. Пацієнт зчитує QR та підтверджує передачу копії документа

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям дозволять підписувати європейські контракти і документи "Дія.Підписом"

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