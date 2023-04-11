Медична інформаційна система Askep.net тепер доступна в "Дія"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Інтеграція медичної системи в "Дія" дозволить мінімізувати помилки та затрати часу, створюючи профіль пацієнта в кілька рухів та автоматизує передачу його лікарю, пише УНН з посиланням на Telegram "Дії".
Деталі
Тепер пацієнти і лікарі можуть ділитися цифровими копіями, щоб створити профіль у медичній системі Askep за кілька кліків з Дією. Більше не потрібно вносити дані вручну — інформація з документа автоматично підтягнеться у форму реєстрації.
Цитата
"Це пришвидшує документообіг та виключає помилки при заповненні форм. Також за допомогою Дії лікарі можуть перевіряти валідність раніше введених даних. Профіль у медичній системі створюєте ви самі або ж лікар", - йдеться в Telegram сервісу.
Для шерингу документів через "Дію" є два варіанти:
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- За штрихкодом. Пацієнт показує лікарю штрихкод цифрового документа в Дії → лікар зчитує штрихкод → пацієнт підтверджує передачу копії документа
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- За QR-кодом. Пацієнт зчитує QR та підтверджує передачу копії документа
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