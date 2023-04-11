Медицинская информационная система Askep.net теперь доступна в "Дія"

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Интеграция медицинской системы в "Дія" позволит минимизировать ошибки и затраты времени, создавая профиль пациента в несколько движений, и автоматизирует передачу его врачу, пишет УНН со ссылкой на Telegram "Дії".

Детали

Теперь пациенты и врачи могут делиться цифровыми копиями, чтобы создать профиль в медицинской системе Askep в несколько кликов с "Дія". Больше не нужно вносить данные вручную — информация из документа автоматически подтянется в форму регистрации.

Цитата

"Это ускоряет документооборот и исключает ошибки при заполнении форм. Также с помощью Дії врачи могут проверять валидность ранее введенных данных. Профиль в медицинской системе создаете вы сами или же врач", - говорится в Telegram сервиса.

Для шеринга документов через "Дію" есть два варианта:

  •  По штрихкоду. Пациент показывает врачу штрихкод цифрового документа в Дія → врач считывает штрихкод → пациент   подтверждает передачу копии документа
  •  По QR-коду. Пациент считывает QR и подтверждает передачу копии документа

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