Медицинская информационная система Askep.net теперь доступна в "Дія"

Детали

Теперь пациенты и врачи могут делиться цифровыми копиями, чтобы создать профиль в медицинской системе Askep в несколько кликов с "Дія". Больше не нужно вносить данные вручную — информация из документа автоматически подтянется в форму регистрации.

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"Это ускоряет документооборот и исключает ошибки при заполнении форм. Также с помощью Дії врачи могут проверять валидность ранее введенных данных. Профиль в медицинской системе создаете вы сами или же врач", - говорится в Telegram сервиса.

Для шеринга документов через "Дію" есть два варианта:



По штрихкоду. Пациент показывает врачу штрихкод цифрового документа в Дія → врач считывает штрихкод → пациент подтверждает передачу копии документа



По QR-коду. Пациент считывает QR и подтверждает передачу копии документа



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