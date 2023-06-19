Вкладчики в обанкротившихся банках смогут вернуть средства через "Дію"

Детали

В Украине упростят процедуру возврата вкладов физических лиц, в том числе предпринимателей, из обанкротившихся финучреждений.

Так, с помощью новой услуги вкладчики смогут:



подать заявление о возмещении средств в "Дії";



проверить, какую сумму должны выплатить;



выбрать имеющийся или открыть новый счет "єПідтримка" в одном из банков-агентов Фонда для зачисления средств.



"Сервис актуален для сотен тысяч украинцев. Ведь необходимо возместить 1,4 миллиона счетов на сумму около 3,2 млрд грн", - отметили в Минцифре.

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