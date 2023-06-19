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Вкладчики в обанкротившихся банках смогут вернуть средства через "Дію"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Минцифра и Фонд гарантирования вкладов работают над новой услугой в "Дії". Так, скоро через приложение можно будет подать заявку на возмещение вклада в обанкротившемся банке, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.

Вкладчики в обанкротившихся банках смогут вернуть средства через "Дію"

Детали

В Украине упростят процедуру возврата вкладов физических лиц, в том числе предпринимателей, из обанкротившихся финучреждений. 

Так, с помощью новой услуги вкладчики смогут:

  • подать заявление о возмещении средств в "Дії";
  • проверить, какую сумму должны выплатить;
  • выбрать имеющийся или открыть новый счет "єПідтримка" в одном из банков-агентов Фонда для зачисления средств.

"Сервис актуален для сотен тысяч украинцев. Ведь необходимо возместить 1,4 миллиона счетов на сумму около 3,2 млрд грн", - отметили в Минцифре.

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