Вкладчики в обанкротившихся банках смогут вернуть средства через "Дію"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Минцифра и Фонд гарантирования вкладов работают над новой услугой в "Дії". Так, скоро через приложение можно будет подать заявку на возмещение вклада в обанкротившемся банке, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.
Детали
В Украине упростят процедуру возврата вкладов физических лиц, в том числе предпринимателей, из обанкротившихся финучреждений.
Так, с помощью новой услуги вкладчики смогут:
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- подать заявление о возмещении средств в "Дії";
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- проверить, какую сумму должны выплатить;
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- выбрать имеющийся или открыть новый счет "єПідтримка" в одном из банков-агентов Фонда для зачисления средств.
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"Сервис актуален для сотен тысяч украинцев. Ведь необходимо возместить 1,4 миллиона счетов на сумму около 3,2 млрд грн", - отметили в Минцифре.
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