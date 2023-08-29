Вкладникам банку "Конкорд" виплачено вже понад 370 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Станом на початок цього тижня вкладникам АТ «АКБ "Конкорд" Фондом гарантування вкладів фізичних осіб виплачено 374 млн грн, пише УНН.
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Цю суму, про яку УНН стало відомо з власних джерел, Фонд виплатив за тиждень - виплати стартували 21 серпня. Наразі виплати (за договорами банківського рахунку (поточні рахунки) та банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення) тривають. Як раніше заявляли в ФГВФО, загальна сума гарантованого відшкодування у банку "Конкорд" становить 639 млн грн. Вкладникам АТ «АКБ «КОНКОРД» відшкодовуються кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 01 серпня 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 01 серпня 2023 року.
Виплати коштів вкладникам здійснюються через 12 банків-агентів Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат.
Нагадаємо
Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства "АКБ "КОНКОРД" з 1 серпня 2023 року.
Співвласниця «Конкорду» Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.
Своєю чергою, її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, наголосила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.