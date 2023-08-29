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Вкладчикам банка "Конкорд" выплачено уже более 370 млн грн

Вкладчикам банка "Конкорд" выплачено уже более 370 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. По состоянию на начало этой недели вкладчикам АО «АКБ "Конкорд" Фондом гарантирования вкладов физических лиц выплачено 374 млн грн, пишет УНН.

Детали

Эту сумму, о которой УНН стало известно из собственных источников, Фонд выплатил за неделю - выплаты стартовали 21 августа. Сейчас выплаты (по договорам банковского счета (текущие счета) и банковского вклада независимо от даты их окончания) продолжаются. Как ранее заявляли в ФГВФЛ, общая сумма гарантированного возмещения в банке "Конкорд" составляет 639 млн грн. Вкладчикам АО «АКБ «КОНКОРД» возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 01 августа 2023 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 01 августа 2023 года.

Выплаты средств вкладчикам осуществляются через 12 банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат.

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "КОНКОРД" с 1 августа 2023 года.

Совладелица «Конкорда» Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, отметила, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной. 

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