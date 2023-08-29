Вкладчикам банка "Конкорд" выплачено уже более 370 млн грн

Детали

Эту сумму, о которой УНН стало известно из собственных источников, Фонд выплатил за неделю - выплаты стартовали 21 августа. Сейчас выплаты (по договорам банковского счета (текущие счета) и банковского вклада независимо от даты их окончания) продолжаются. Как ранее заявляли в ФГВФЛ, общая сумма гарантированного возмещения в банке "Конкорд" составляет 639 млн грн. Вкладчикам АО «АКБ «КОНКОРД» возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 01 августа 2023 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 01 августа 2023 года.

Выплаты средств вкладчикам осуществляются через 12 банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат.

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "КОНКОРД" с 1 августа 2023 года.

Совладелица «Конкорда» Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, отметила, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.