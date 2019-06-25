ВККСУ: четверо суддів не відповідають займаним посадам
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Вищій кваліфікаційній комісії суддів визначили чотирьох суддів місцевих судів такими, що не відповідають займаним посадам. Про це повідомляє прес-служба ВККСУ, передає УНН.
Так, колегія ВККСУ провела співбесіди та визначалися із результатами кваліфікаційного оцінювання 15 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. За результатами кваліфікаційного оцінювання четверо суддів виявились такими, що не відповідають займаній посаді. 11 суддів пройшли кваліфікацію.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сім суддів не відповідають займаним посадам.
Також УНН повідомляв про те, що Рада суддів заявила про тиск з боку Адміністрації Президента.