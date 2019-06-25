ВККСУ: четверо судей не соответствуют занимаемым должностям
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Высшей квалификационной комиссии судей определили четырех судей местных судов такими, которые не соответствуют занимаемым должностям. Об этом сообщает пресс-служба ВККСУ, передает УНН.
Так, коллегия ВККСУ провела собеседования и определялись с результатами квалификационного оценивания 15 судей местных судов на соответствие занимаемой должности. По результатам квалификационного оценивания четверо судей оказались такими, что не соответствуют занимаемой должности. 11 судей прошли квалификацию.
Напомним, ранее стало известно, что семь судей не соответствуют занимаемым должностям.
Также УНН сообщал о том, что Совет судей заявил о давлении со стороны Администрации Президента.