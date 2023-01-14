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Військові відбивають атаки вдень і вночі: у Міноборони заявили, що жорстокі бої за Соледар тривають

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Жорстокі бої за Соледар тривають, ворог несе великі втрати. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

Військові відбивають атаки вдень і вночі: у Міноборони заявили, що жорстокі бої за Соледар тривають

Цитата

"Жорстокі бої за Соледар тривають. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога - і вдень, і вночі. Ворог несе великі втрати, але продовжує виконувати злочинні накази свого командування", - написала Маляр.

Додамо

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні про ситуацію на фронті вперше зазначає, що "російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, ймовірно, вдалося витіснити українські війська із західних околиць населеного пункту".

Рахувати у відсотковому відношенні, яку частину міста Соледар контролюють українські сили, а яку намагається взяти під контроль ворог – недоречно, заявив 12 січня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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