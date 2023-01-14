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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Военные отбивают атаки днем и ночью: в Минобороны заявили, что жестокие бои за Соледар продолжаются

Киев • УНН

 • 345732 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Жестокие бои за Соледар продолжаются, враг несет большие потери. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Военные отбивают атаки днем и ночью: в Минобороны заявили, что жестокие бои за Соледар продолжаются

Цитата

"Жестокие бои за Соледар продолжаются. Наши воины отражают непрерывные атаки врага - и днем, и ночью. Враг несет большие потери, но продолжает выполнять преступные приказы своего командования", - написала Маляр.

Добавим

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке о ситуации на фронте впервые отмечает, что "российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, вероятно, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин населенного пункта".

Считать в процентном отношении, какую часть города Соледар контролируют украинские силы, а какую пытается взять под контроль враг – неуместно, заявил 12 января заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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