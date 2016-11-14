Військові в Іраку почали зачистку руїн стародавнього міста Німруд
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Іракські військові почали зачистку руїн стародавнього міста Німруд на півночі Іраку, визволеного в неділю від бойовиків екстремістського угруповання “Ісламська держава”, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Руїни з повітря оглядають за допомогою безпілотників, а на землі військові займаються розмінуванням і знешкодженням невибухлих боєприпасів.
Руїни давнього ассирійського міста Калху, що існувало три тисячі років тому й яке в пізніші часи назвали Німруд, ісламісти за час контролю над ними з середини 2014 року знищили далі, посилаючись на їхній “неісламський” характер і на “наказ пророка Магомета знищувати ідолів”. Рештки археологічного об’єкту нищили вибухівкою, бульдозерами і просто кайлами.
Організація Об’єднаних Націй кваліфікувала знищення руїн Німруда як воєнний злочин.
Іракські посадовці кажуть, що до завершення зачистки об’єкта, коли туди зможуть дістатися цивільні фахівці, наразі неможливо оцінити, чи можна ще врятувати історичні скарби Німруда.
Німруд розташований приблизно за 30 кілометрів на південний схід від Мосула, який іракські урядові сили намагаються звільнити від бойовиків “Ісламської держави”.