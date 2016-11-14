Военные в Ираке начали зачистку руин древнего города Нимруд
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Иракские военные начали зачистку руин древнего города Нимруд на севере Ирака, освобожденного в воскресенье от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Руины с воздуха осматривают с помощью беспилотников, а на земле военные занимаются разминированием и обезвреживанием невзорвавшихся боеприпасов.
Руины древнего ассирийского города Калху, что было три тысячи лет назад и которое в более поздние времена назвали Нимруд, исламисты за время контроля над ними с середины 2014 года уничтожали дальше, ссылаясь на их "неисламский" характер и на "приказ пророка Магомета уничтожать идолов". Остатки археологического объекта уничтожали взрывчаткой, бульдозерами и просто кирками.
Организация Объединенных Наций квалифицировала уничтожение руин Нимруда как военное преступление.
Иракские чиновники говорят, что до завершения зачистки объекта, когда туда смогут добраться гражданские специалисты, пока невозможно оценить, можно ли еще спасти исторические сокровища Нимруда.
Нимруд расположен примерно в 30 километрах к юго-востоку от Мосула, который иракские правительственные силы пытаются освободить от боевиков "Исламского государства".