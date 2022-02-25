Російські війська прорвали оборону Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута повідомив, що українські військові втратили контроль над переправою до Херсона. Про це інформує УНН із посиланням на Херсонську ОДА.
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"Вимушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста. Закликаємо зберігати спокій та не піддаватися паніці", — написав Лагута.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.
25 лютого тривають запеклі бої у всіх напрямках Маріуполя.