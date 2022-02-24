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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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09:04 • 4377 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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07:52 • 28555 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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07:07 • 54729 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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06:08 • 57499 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 88372 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 148867 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 166303 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 212472 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 199965 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 187049 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Києв переведено на воєнний стан: що це означає

Києв переведено на воєнний стан: що це означає

Київ • УНН

 • 974607 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Київ переведено на умови воєнного стану. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення КМДА. Наводимо повідомлення міської влади повністю.

УВАГА! Київ в умовах воєнного стану

Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією.

  • Від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють.
  • Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.
  • Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.
  • Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі.

!Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій.

Українські Національні Новини

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