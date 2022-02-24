Києв переведено на воєнний стан: що це означає
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Київ переведено на умови воєнного стану. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення КМДА. Наводимо повідомлення міської влади повністю.
УВАГА! Київ в умовах воєнного стану
Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією.
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- Від сьогодні у столиці школи та садочки не працюють.
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- Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі.
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- Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.
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- Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Нагадуємо, що укриття позначені на мапі.
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!Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій.