Киев переведен на военное положение: что это значит
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Киев переведен на условия военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение КГГА. Приводим сообщение городских властей полностью.
Внимание! Киев в условиях военного положения
Оперативный штаб столицы принял ряд решений в связи с военной агрессией.
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- С сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают.
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- Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
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- Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.
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- Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, - оставайтесь дома и будьте готовы проследовать в укрытие в случае включения сирен. Напоминаем, что укрытия обозначены на карте.
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!Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие.