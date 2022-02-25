Российские войска прорвали оборону Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что украинские военные потеряли контроль над переправой в Херсон. Об этом информирует УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
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"Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, утрачен контроль над переправой к Херсону. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города. Призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — написал Лагута.
Напомним
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.
25 февраля продолжаются ожесточенные бои по всем направлениям Мариуполя.