Бойченко: за 15 кілометрів від Маріуполя – російські танки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Маріуполі тривають бої у всіх напрямках. За 15 кілометрів від міста зафіксували російські танки. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу в п'ятницю, пише УНН.
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"Ситуація у місті Маріуполі залишається контрольованою Збройними силами України. Тривають запеклі бої у всіх напрямках. Сьогодні українська армія дає відсіч ворогові, який проривається через кордони Російської Федерації, через кордони Білорусі", - сказав мер.
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За його словами, водопостачання забезпечено сьогодні із резервного джерела. РФ перебила основне джерело водопостачання з боку Сіверського Дінця.
Перебито 34 трансформаторні підстанції. Транспорт працює у штатному режимі.
"Є інформація від наших військових, що у місті працюють диверсійні групи. Один із диверсантів був затриманий, наносив розмітки на критично важливу інфраструктуру", - повідомив місцевий голова.
Він зазначив, що через обстріл об'єктів цивільної інфраструктури страждають жителі міста.
"На сьогодні у лікувальних закладах перебуває 35 осіб, 9 із них у тяжкому стані. Одна із них – дитина. Один військовослужбовець, який надійшов тяжкий, сьогодні, на жаль, помер", - повідомив він.
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Говорячи про сьогоднішню ситуацію, Бойченко повідомив що:
"Активізація розпочалася о 6-й ранку. Наші Збройні сили сьогодні дають відсіч Російській Федерації, яка рухається у напрямку Маріуполя, рухаються танки. Їхня мета – наше прекрасне місто… Сьогодні триває бій у тій зоні, яка знаходиться на території Маріпольського району, 15 км від міста Маріуполя".
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованого Криму.
На всій території України запровадили воєнний стан.