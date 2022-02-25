Бойченко: за 15 кілометрів від Маріуполя – російські танки

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 14388 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 36635 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 44839 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 79287 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 141687 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 162474 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 210130 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199551 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186692 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157725 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.7 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 71928 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 65815 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 68901 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 66528 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 60786 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 60786 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 43935 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 225292 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 349740 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 606958 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 70246 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 109999 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 136526 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 158434 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 171338 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Бойченко: за 15 кілометрів від Маріуполя – російські танки

Бойченко: за 15 кілометрів від Маріуполя – російські танки

Київ • УНН

 • 264499 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Маріуполі тривають бої у всіх напрямках. За 15 кілометрів від міста зафіксували російські танки. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу в п'ятницю, пише УНН.

Цитата

"Ситуація у місті Маріуполі залишається контрольованою Збройними силами України. Тривають запеклі бої у всіх напрямках. Сьогодні українська армія дає відсіч ворогові, який проривається через кордони Російської Федерації, через кордони Білорусі", - сказав мер.

Деталі

За його словами, водопостачання забезпечено сьогодні із резервного джерела. РФ перебила основне джерело водопостачання з боку Сіверського Дінця.

Перебито 34 трансформаторні підстанції. Транспорт працює у штатному режимі.

"Є інформація від наших військових, що у місті працюють диверсійні групи. Один із диверсантів був затриманий, наносив розмітки на критично важливу інфраструктуру", - повідомив місцевий голова.

Він зазначив, що через обстріл об'єктів цивільної інфраструктури страждають жителі міста.

"На сьогодні у лікувальних закладах перебуває 35 осіб, 9 із них у тяжкому стані. Одна із них – дитина. Один військовослужбовець, який надійшов тяжкий, сьогодні, на жаль, помер", - повідомив він.

Цитата

Говорячи про сьогоднішню ситуацію, Бойченко повідомив що:

"Активізація розпочалася о 6-й ранку. Наші Збройні сили сьогодні дають відсіч Російській Федерації, яка рухається у напрямку Маріуполя, рухаються танки. Їхня мета – наше прекрасне місто… Сьогодні триває бій у тій зоні, яка знаходиться на території Маріпольського району, 15 км від міста Маріуполя".

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованого Криму.

На всій території України запровадили воєнний стан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07