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Бойченко: в 15 километрах от Мариуполя – российские танки

Бойченко: в 15 километрах от Мариуполя – российские танки

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Мариуполе продолжаются бои во всех направлениях. В 15 километрах от города зафиксировали российские танки. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в пятницу, пишет УНН.

Цитата

"Ситуация в городе Мариуполе остается контролируемой Вооруженными Силами Украины. Идут ожесточенные бои по всем направлениям. Сегодня украинскаая армия дает отпор врагу, который прорывается через границы Российской Федерации, через границы Беларуси", - сказал мэр.

Детали

По его словам, водоснабжение обеспечено сегодня с резервного источника. РФ перебила основной источник водоснабжения со стороны Северского Донца.

Перебиты 34 трансформаторные подстанции. Транспорт работает в штатном режиме.

"Есть информация от наших военных, что в городе работают диверсионные группы. Один из диверсантов был задержан, наносил разметки на критически важную инфраструктуру", - сообщил местный глава.

Он отметил, что из-за обстрела объектов гражданской инфраструктуры страдают жители города.

"На сегодня в лечебных учреждених находится 35 человек, 9 из них в тяжелом состоянии. Один из них – ребенок. Один военнослужащий, который поступил тяжелый, сегодня, к сожалению, скончался", - сообщил он.

Цитата

Говоря о сегодняшней ситуации, Бойченко сообщил:

"Активизация началась в 6 утра. Наши Вооруженные силы сегодня дают отпор Российской Федерации, которая движется в направлении Мариуполя, движутся танки. Их цель – наш прекрасный город… Сегодня идет бой на в той зоне, которая находится на терриории Марипольского района, 15 км от города Мариуполя".

Напомним

24 февраля в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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