Війська рф обстріляли із мінометів та артилерії громаду на Сумщині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російські війська вчора ввечері, 25 грудня, із застосуванням мінометів та артилерії обстріляли щонайменше одну громаду в Сумській області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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«Після 22 години вечора, 25 грудня, російські війська із артилерії та мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Загалом було 9 прильотів», - ідеться у повідомленні Живицького у Телеграм.
Очільник регіону зазначив, що ніч пройшла без обстрілів.
Доповнення
Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріл у Зноб-Новгородській громаді Сумської області 25 грудня.
Російські окупанти 24 грудня нанесли 87 ударів по прикордонню Сумської області. Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, було 6 прильотів.