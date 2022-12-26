Війська рф обстріляли із мінометів та артилерії громаду на Сумщині - ОВА

Цитата

«Після 22 години вечора, 25 грудня, російські війська із артилерії та мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Загалом було 9 прильотів», - ідеться у повідомленні Живицького у Телеграм.

Очільник регіону зазначив, що ніч пройшла без обстрілів.

Доповнення

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріл у Зноб-Новгородській громаді Сумської області 25 грудня.

Російські окупанти 24 грудня нанесли 87 ударів по прикордонню Сумської області. Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, було 6 прильотів.