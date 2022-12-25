Окупанти протягом дня обстріляли Зноб-Новгородську громаду на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріл у Зноб-Новгородській громаді Сумської області, передає УНН.
Деталі
Зноб-Новгородська громада: одна ворожа міна розірвалася на прикордонні.
Живицький уточнив деталі нічного мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді.
Цитата
"Пошкоджені 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі" — йдеться у повідомленні.
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