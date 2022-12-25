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Окупанти щоденно втрачають фактично по батальйону з особового складу – Череватий

Окупанти щоденно втрачають фактично по батальйону з особового складу – Череватий

Київ • УНН

 • 427312 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Російські окупанти щоденно втрачають фактично по батальйону з особового складу. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, передає УНН.

Деталі

За словами Череватого, схід України залишається головним “театром” воєнних дій, де ворог зосередив найбільше збройних формувань, особового складу, техніки, артилерії.

Зокрема, щодоби противник використовує ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, танковим вогнем намагається вражати українські позиції, використовує авіацію.

Цитата

“Російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробує проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, злагодженість, мужність, взаємопідтримку, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат. За цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 поранено. Так само й на інших напрямках ворогу не дають прорватись і системно його знищують. Цього ранку, за даними Генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону”, – сказав він.

Сергій Череватий розповів про один з елементів доктрини ведення війни Збройними Силами України. Це, зокрема, принцип — майже ніколи не давати ворогу спокою.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що українські підрозділи краще підготовлені, зокрема й з погляду забезпечення, до ведення бойових дій у зимових умовах.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти втрачають тисячі своїх солдат, проте все ще не полишають мети вийти на кордони Луганської та Донецької областей.

Українські Національні Новини

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