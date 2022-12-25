Окупанти втрачають тисячі солдат на Бахмуті, проте не полишають мети вийти на кордони Луганщини та Донеччини – Гайдай

Цитата

“Що стосується Бахмута – то це вже більше навіть не просто в стратегічному плані – це вже більш символізм, що дуже любить кремлівський режим. Вони ж або на дати орієнтуються, або хочуть назвати якийсь населений пункт величезною перемогою. Плюс ще “кадирівці” та “вагнерівці” хочуть показати і довести “бункерному діду”, що вони на щось спроможні. Але поки що вони просто там втрачають тисячі своїх солдат”, – зазначає Гайдай.

Деталі

Голова ОВА наголошує, що попри величезні втрати, плани окупаційної армії все ще залишаються чіткими: вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, їм необхідна хоч якась перемога задля того, аби по російському телебаченню показали “успіхи російської армії замість втрачених міст та територій”.

Гайдай також наголосив, що в окупантів з сильних підрозділів, які брали участь у бойових діях, залишилися тільки десантники, яких перекинули з-під Херсону. Вон вже воюють на Луганщині і Донеччині.

“Що стосується мобілізованих: їх дійсно величезна кількість. Це дійсно сотні тисяч. І якими б вони не були підготовленими або навпаки – це все одно величезна кількість народу, яка цілодобово йде в наступ і стріляє в бік наших захисників. Їх розділили, і зараз закінчується двомісячна підготовка певних підрозділів свіжо мобілізованих, і їх протягом січня, кинуть все одно в наступ так само по різних напрямках. Нічого це в цілому не дасть росії. Єдине що, наше просування сил оборони вперед буде не таким стрімким, як би нам всім хотілось. Це буде важко, і кожен метр буде дійсно даватися дуже важко. Але вже кардинально змінити ситуацію на полі бою вони не зможуть”, – зазначає Гайдай.

Він також додав, що мобілізація в росіян не припинялась жодного дня. Окупанти примусово змушують чоловіків вступати в ряди російської армії, проте не забезпечують їх спорядженням та кидають як гарматне м’ясо.

“Знову ж таки, вони створюють штучні умови, для того, щоб мобілізовувати людей. Яким чином: демонтують обладнання з великих підприємств, таких як “Азот”. І звісно, що величезна кількість чоловіків залишається без роботи. І їх просто мобілізують та кидають на фронт. І до речі, їх не дуже готують. Їх не відправляють за Урал чи на якісь професійні курси. Там підготовка 2-3 тижні, а то і менше. Спорядження абсолютно ніяке. І це просто використовується реально, як гарматне м’ясо для тих підрозділів, які вже йдуть позаду. Тобто, мобілізація продовжується, і вона не закінчиться, допоки вони не заберуть останнього чоловіка”, – констатував Гайдай.

Доповнення

Через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі.