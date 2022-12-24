Окупанти продовжують перепрофільовувати лікарні Луганської області у військові шпиталі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці.
Зазначається, що 19 грудня, в місті Старобільськ, до хірургічного відділення районної лікарні, яке облаштоване під військовий шпиталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців противника.
Нагадаємо
Противник продовжує зазнавати втрат. 22 грудня, в Запорізькій області Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення.